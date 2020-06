Baby van vier maanden door verstikking overleden

Een baby van vier maanden is donderdag in Suriname vermoedelijk door verstikking overleden.

Volgens de politie ontdekten de ouders donderdagochtend dat hun baby niet meer reageerde. Zij schakelden de poliltie in die het kindje liet vervoeren naar de Spoedeisende Hulp. Bij aankomst werd geconstateerd dat de baby reeds is overleden.

De ouders verklaarden dat hun baby rond 05.00u nog wakker was en speelde in haar bed. Iets later toen zij even een kijkje namen, constateerde zij dat hun dochtertje niet meer reageerde.

Er is geen sprake van misdrijf in deze zaak. De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.