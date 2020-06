Vrouw belandt met auto op z’n kop in het water

Een ongeluk in Suriname met deze auto, die donderdagmiddag op z’n kop in het water terecht kwam, zorgde even voor wat hachelijke momenten voor de inzittenden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 16.30u plaats vond in de Van Pettenpolder te Nickerie.

De bestuurster reed richting Soekramsingstraat en zou de controle over het stuur nabij service station Ramdin hebben verloren. De vrouw raakte een verkeersbord en kwam daarna in het water terecht. Het voertuig belandde op z’n kop in het water.

De drie personen die in de auto zaten wisten de auto veilig te verlaten en kwamen met de schrik vrij. Een DAF truck wist het voertuig uit het water te halen, voordat de Surinaamse politie op de plek van het ongeluk arriveerde.