Rover die wapen uit auto van ondernemer wegnam aangehouden

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft afgelopen zondag de 34-jarige Joël M. opgespoord en aangehouden. Hij werd gezocht omdat uit camerabeelden bleek dat hij een vuistvuurwapen gestolen had uit een auto van een ondernemer. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

In de maand mei had een ondernemer zijn voertuig geparkeerd voor een krabbenstand langs de Martin Luther King snelweg (Highway). De ondernemer stapte vervolgens uit zijn voertuig om krabben te kopen en verzuimde daarbij om het voertuig af te sluiten. In het voertuig had de ondernemer een tas met daarin zijn vuistvuurwapen.

De verdachte Joël had waarschijnlijk door, dat de ondernemer zijn voertuig niet afgesloten had. Op een onbewaakt moment nam hij de tas, met daarin het vuistvuurwapen, uit het voertuig weg en verliet de plek.

De criminele handeling van Joël is te zien op veilig gestelde camerabeelden.

Hij werd zondag 21 juni op de hoek van de Watrakanoe- en de Marowijnestraat opgespoord en aangehouden. Nadat het RBTP Joël had aangehouden werd hij overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten. Joël is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

De tas en het wapen zijn nog niet terug gevonden meldt de Surinaamse politie.