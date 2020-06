Rosebel: 2 nieuwe coronabesmettingen, totaal 43 medewerkers nu besmet geraakt

Er zijn nu officieel in totaal 43 medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines in Suriname positief getest op het coronavirus. Donderdag zijn 2 nieuwe gevallen bijgekomen. Dit bevestigen bronnen bij het goudbedrijf tegenover Waterkant.

Momenteel zijn er 41 actieve cases en 2 personen zijn genezen. 259 medewerkers bevinden zich in overheidsquarantaines. De teller van het aantal actieve corona cases in Suriname, is donderdag met 16 gestegen. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 373. Er zijn nu 187 actieve cases. 7 personen liggen op Intensive Care, 176 personen zijn genezen en 10 zijn overleden. 291 personen zijn in overheidsquarantaines.

Het werk bij het Surinaamse goudbedrijf ligt vandaag precies twee weken stil. De Rosebel Goldmines Werknemersorgansatie (RGWO) en het managementteam van het bedrijf hebben een persstilte ingelast, zei woordvoerder van de RGWO, Otmar Biswane eerder aan Waterkant. Biswane liet weten dat partijen sinds vrijdag 19 juni on speaking term zijn, om te kijken hoe de COVID-19 uitbraak binnen het bedrijf het best aangepakt kan worden.