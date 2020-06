Nieuw kinderboek: ‘Mijn eerste woordjes Sranantongo’

Binnenkort komt er een speciaal kinderboek uit op de Nederlandse markt en wel eentje waarmee jonge kinderen Sranantongo kunnen leren. Het is een idee van Darryl Veldman, die al een tijd middels zijn Stimofo strips jong en oud(er) leert om de gemeenschappelijke taal uit Suriname beter onder de knie te krijgen.

Hij vertelt op Facebook dat hij nog net voor COVID-19 begon met een ontwerp voor een kinderboek, dat de titel heeft gekregen: ‘Mijn eerste woordjes Sranantongo’. Toen hij aan deze reis begon, wist niet wat het teweeg zou brengen.

“In maart deelde ik een sneakpreview. Nu kan ik met trots zeggen dat het eerste Stimofo kinderboekje vanaf augustus (misschien eerder) verkrijgbaar zal zijn. Zonder uitgever, maar wel met veel steun en liefde van de achterban. Oprecht een eng gevoel, maar tra fas’ no de!” aldus Darryl.

Vroeger was het een taboe om Sranantongo te spreken. Tegenwoordig wordt de taal echter geaccepteerd in Suriname, maar ook door Surinaamse Nederlanders. Tijdens de laatst gehouden verkiezingen bijvoorbeeld, bedienden diverse partijen zich van het Sranantongo in hun campagnes.

Veldman hoopt dat zijn kinderboek in de toekomst op elke basisschool in Amsterdam Zuidoost gebruikt zal worden. Het boek zal verkocht worden via: www.stimofostrips.com. Hij deelde onderstaande beelden hierover op Facebook:

