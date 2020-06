Ish Jamanthy en ACTS houden hulpactie voor onder water gelopen dorpen Zuid-Suriname

Het waterinstallatiebedrijf Ish Jamanthy Suriname heeft in samenwerking met het Amazon Conservation Team Suriname (ACTS) een hulpactie ten behoeve van de bewoners van de getroffen dorpen in Zuid-Suriname (Sipaliwini) op touw gezet. De Inheemse en Marrondorpen in deze streek van Suriname zijn de afgelopen week onder water gelopen na een extreme onweersbui, met alsgevolg dat de leefgebieden en kostgronden van de mensen onder water zijn gelopen.

Naast de schade geleden aan de kostgrondjes, hebben de bewoners ook te kampen met de uitdagingen die gepaard gaan met de uitbraak van het Covid-19-virus. Kort na de verkiezingen zijn er in een van de dorpen positief geteste gevallen aangetroffen, hierdoor hebben dorpsbesturen besloten de dorpen hermetisch af te sluiten. Het sociaal- en economisch leven van de mensen is in een keer helemaal stil komen te liggen. De vraag om humanitaire hulp werd groter. Er was rede genoeg voor Ish Jamanthy Suriname en het ACTS om een hulpactie voor de mensen te organiseren. Beide organisaties zijn al zeker een week bezig goederen, drank en geld te verzamelen.

“We hebben beelden gezien waarbij mensen in de onderwater gelopen kostgrondjes cassave proberen te trekken uit de grond. Toen we dit nieuws hoorden van een medewerker van het ACTS en de beelden zagen, hebben we meteen besloten tot actie overgegaan en diverse instanties waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, bedrijven en mensen benaderd voor steun. Het ministerie heeft 250 pakketten gedoneerd. Nu hebben we zoveel mogelijk pakketten samengesteld met schoondrinkwater om weg te sturen”, zegt de directeur van Ish Jamanthy Suriname, Anthony Ishrie.

Volgens hem zijn de eerste lading voedselpakketten en trays water voor 250 huishoudens in drie dorpen zo goed als gereed om vervoerd te worden naar het gebied. Echter gaat het met de transport niet zoals de twee organisatie het gepland hadden. Het gebied is momenteel alleen met het vliegtuig of helikopter te bereiken, maar vanwege de slechte landingsbanen voeren de vliegmaatschappijen momenteel geen vluchten uit naar dat gebied. Alleen helikopers kunnen er nu landen. Er is getracht om via het Nationaal Leger een van de Russiche Chopper helikopter te regelen voor de transport, maar er is nog geen resultaat bereikt.

Middels brieven gericht aan kolonel Robert Kartodikromo en aan vicepresident Ashwien Adhin, is gevraagd dat het Nationaal Leger kan inkomen met de helikopter. De kosten voor brandstof wil het Amazon Conservation Team Suriname geheel op zich nemen. De organisaties zijn wachtende op antwoord van de instanties en hopen spoedig op een reactie, omdat er goederen zitten in de pakketten die kunnen bederven. Terwijl de organisaties nog wachtende op reactie van de autoriteiten, zijn ze hard bezig in het veld om nog meer goederen en donaties naar binnen te halen voor een tweede lading voor andere dorpen. Niet alleen goederen en drank wordt verzameld, maar ook geld voor de aanschaf van medicamenten voor de Medische Zending in het gebied.

De organisaties doen een dringende beroep op de autoriteiten en de Surinaamse samenleving om de humanitaire hulpactie te ondersteunen. De hoge waterstanden in het gebied vragen om humanitaire ondersteuning, mogelijk tot december 2020. Mensen die een bijdrage willen leveren, mogen contact maken met Anthony Ishrie op het nummer 597 568027/ mobiel: 597 7148385, Furgel Hek (597 8706205/597 7445541 en Rouche Ronosemito van het Amazon Conservation Team Suriname (8582831).

Ish Jamanthy en ACTS houden hulpactie voor onder water gelopen dorpen Zuid-Suriname Posted by Overall News Suriname – O.N.S on Thursday, 25 June 2020