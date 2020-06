Gewelddadige rover die halskettingen bij vrouwen wegtrok aangehouden

De Surinaamse politie heeft eerder deze maand de 33-jarige Sullivan N. meer bekend als ‘Paé’ aangehouden, op verdenking van diefstal en diefstal doormiddel van geweldpleging. Hij zou daarbij twee vrouwen beroofd hebben van hun halskettingen meldt het Korps Politie Suriname.

De man is op maandagmorgen 15 juni door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden te Land van Dijk. Sullivan is een bekende van de politie. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan twee berovingen respectievelijk op vrijdag 22 mei en op dinsdag 26 mei van dit lopend jaar.

Een vrouwelijke benadeelde deed op vrijdag 22 mei aangifte op het politiebureau Nieuwe-Haven ter zake diefstal door middel van geweldpleging van haar gouden halsketting. Zij verklaarde aan de politie dat zij zich bevond bij een kantoor in de Slangenhoutstraat toen zij werd beroofd door een haar onbekende man.

Op veilig gestelde camerabeelden is duidelijk te zien hoe de vrouw beroofd wordt. Na de beroving rent de crimineel weg. Een politieambtenaar herkende Sullivan alias ‘Paé’ als de kettingrover. De politie begon hem gelijk op te sporen.

Op dinsdag 26 mei is het vermoedelijk Sullivan geweest, die een seniorenburger op haar woonadres in de Sapakarastraat van haar gouden halsketting beroofd heeft. Deze mevrouw verkoopt ‘oso dresie’. Sullivan heeft ook een zaktelefoon van haar zus weggenomen.

Op die bewuste dinsdag moet Sullivan de persoon zijn die naar de woning van de senioren mevrouw ging. Op dat moment zat zij met haar zuster op de veranda van het huis. Sullivan vertelde de ‘oso dresie’ verkoopster dat hij vader is van een 9 maanden oude baby. Voorts dat het kind medicijn tegen stuipen nodig heeft.

De zus van van de ‘oso dresie’ verkoopster stond op en liep de woning binnen om een fles met die medicijn voor Sullivan te halen. Sullivan zag zijn kans schoon en rukte de gouden halsketting weg om de hals van de ‘oso dresie’ verkoopster. Haar zuster had haar zaktelefoon op de balustrade van de veranda gelaten toen zij het huis in liep. Sullivan maakte de zaktelefoon ook buit waarna hij weg rende.

De ‘oso dresie’ verkoopster is zodanig geschrokken door de handeling van Sullivan dat zij niet om hulp schreeuwde. Haar zus trof haar in shock aan. Daarnaar gevraagd vertelde zij wat haar overkomen was. Een zoon van de beroofde vrouw had Sullivan op die bewuste dinsdag gezien kort voor de beroving. Hij herkende Sullivan als iemand die zich vaak in de buurt ophield. De zoon gaf de politie een signalement dat past bij Sullivan.

Op maandag 15 juni hebben leden van het RBTP de verdachte Sullivan aangehouden en voor verder onderzoek overgedragen aan de collega’s van de afdeling Recherche Paramaribo. Sullivan ontkent dat hij de twee vrouwen beroofd heeft van hun halskettingen en dat hij ook een zaktelefoon gestolen heeft.

Hij geeft aan dat hij geen berovingen maar inbraken pleegt. Sullivan is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld meldt het KPS.