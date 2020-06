Auto wijkt uit en ramt transformator mast EBS

Deze transformator mast van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) raakte woensdagavond zwaar beschadigd, nadat die geramd werd door een auto. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder wilde uitwijken voor water op de weg.

Het voertuig reed over de Anamoestraat en ging in de richting van de Picassostraat, toen de bestuurder de uitwijk manoeuvre maakte. Daarbij verloor hij de controle over het stuur en ramde een paal van de transformator mast, zoals op de foto te zien is.

Door de klap brak de paal en moest deze door de storingsdienst van de EBS gerepareerd worden. Hierdoor kwam de buurt enige tijd zonder stroom te zitten. Ook het voertuig van de veroorzaker raakte zwaar beschadigd en werd weggesleept.

De man zelf raakte niet gewond en werd door de Surinaamse politie gehoord over het voorval.