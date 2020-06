Het aantal COVID-19 besmettingen in Suriname is donderdag weer gestegen. Er zijn 16 nieuwe COVID-19 geïnfecteerden genoteerd, waardoor het totaal aantal uitkomt op 373. Dat is af te lezen van de teller op de officiële Surinaamse COVID-19 website.

De teller op de site is donderdag ook aangepast en geeft nu ook het aantal mensen weer, dat op een Intensive Care Unit wordt behandeld aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er momenteel 7. Het aantal actieve besmettingen bedraagt 187.