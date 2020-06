Vakantie vieren in eigen huis en tuin, zo doe je het!

Vanwege de pandemie waar de hele wereld op het moment last van heeft is het lang niet altijd mogelijk om deze zomer op vakantie te gaan. Zo is het mogelijk niet toegestaan om naar een land toe te gaan. Zelfs als dit wel kan, dan moet je alsnog bij jezelf te rade gaan of het überhaupt wel een goed idee is om het vliegtuig te nemen. Wil je toch op reis gaan deze zomer? Kijk dan op La Casita voor een heerlijke vakantie naar het zuiden van Spanje. Als je liever thuis blijft dan lees je in dit artikel hoe je dan alsnog kunt genieten.

Trek erop uit

Allereerst zou je ervoor kunnen kiezen om in eigen land erop uit te trekken. Helaas is dit op het moment in Suriname niet toegestaan vanwege de totale lockdown. Maar, als je een Nederlandse Surinamer bent dan kun je dit wel doen natuurlijk. Zo zou je met je rugzak van Matt en Nat de natuur in kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld naar de Veluwe. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een dag te luieren op het strand van Scheveningen of de meren van Friesland op gaan met een gehuurd bootje.

Pak de televisie erbij

Daarnaast is er in de komende periode natuurlijk ook genoeg te zien op televisie. Zo kun je onder het genot van een wijntje uit je inbouw wijnkoelkast de film ‘Suriname’ kunnen kijken. Deze film is sinds een paar maanden te zien op Pathé Thuis, een Nederlandse streaming service. In ‘Suriname’ spelen onder meer Fajah Lourens en Fernando Holman. Ben je een vechtsport fan? Kijk dan op 15 augustus naar de rentree van Jairzinho Rozenstruik! “Bigi Boy” neemt het tijdens UFC 252 op tegen Junior dos Santos, nadat Rozenstruik eerder binnen 20 seconden verloor van Francis Ngannou.

Koop een opblaasbaar zwembad

Als het te warm wordt door de zon dan is het natuurlijk hartstikke lekker om wat verkoeling te vinden. Dit kan onder meer gedaan worden met behulp van een zwembad. Logischerwijs heeft niet iedereen een pool in de achtertuin, maar dat kan opgelost worden. In een opblaasbaar zwembad kun je natuurlijk ook heerlijk badderen. Qua formaat is het misschien niet geschikt voor een ware waterrat, maar voor verkoeling is zo’n badje perfect.