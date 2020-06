Tiende coronadode in Suriname genoteerd

In Suriname is woensdag nog een coronapatiënt om het leven gekomen. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die kort voor middernacht is aangepast. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 10.

De teller van het aantal actieve corona cases in Suriname, is woensdag met maar liefst 38 personen omhoog geschoten. Het is hoogste aantal positieve cases dat op één dag werd genoteerd.

Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 357. Er zijn nu 193 actieve cases. 154 personen zijn genezen. 244 personen zijn momenteel in quarantaine.