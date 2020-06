Maar liefst 38 coronagevallen op één dag erbij in Suriname

De teller van het aantal actieve corona cases in Suriname, is woensdag met maar liefst 38 personen omhoog geschoten. Het is hoogste aantal positieve cases dat op één dag werd genoteerd. Dat blijkt uit informatie op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Eerder op de dag was er nog sprake van 168 actieve cases. Daarvan werden er volgens de teller 12 genezen verklaard, waardoor het aantal actieve cases uitkwam op 156. Met de 38 nieuwe gevallen erbij wordt het 194 actief.

Het totaal aantal positief geteste mensen met het coronavirus bedraagt 357. Daarvan zijn tot nu 154 mensen genezen verklaard.