Kolonel Jerry Slijngard genezen van coronavirus

Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), die enkele weken terug positief getest was op COVID-19 is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is genezen van het coronavirus.

Dat is woensdag gemeld tijdens de reguliere persconferentie van de regering in Suriname, in samenwerking met het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT).

Slijngard is een van de leidende personen tijdens de coronacrisis in Suriname. Tijdens de quarantaine van Danielle Veira, van 24 maart tot 2 april, had hij de leiding over dit managementteam. Twee weken geleden werd ineens gemeld dat Slijngard zelf ook besmet was met het virus.

Woensdag werd ook bekend dat er tot nu toe 154 mensen in Suriname genezen zijn verklaard.