Kleine houten woning volledig verwoest door brand

Dit is over van een woning die woensdagavond na 22.00u afbrandde in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een kleine houten woning aan de Confianceweg, vlakbij de Nieuw Weergevondenweg.

Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. Volgens buurtbewoners wordt het huis bewoond door een man van middelbare leeftijd, wiens moeder ook in de buurt woont.

De Surinaamse brandweer was er na de melding snel bij, maar kon niet voorkomen dat het huisje totaal verwoest werd. De oorzaak van de brand is tot op dit moment niet bekend.