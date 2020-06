Financiële situatie, COVID-19 en armoede grootste uitdagingen nieuwe regering

De samenwerkende partijen in Suriname, de VHP, ABOP, NPS, PL, hebben vanmiddag een persconferentie gegeven om de gemeenschap en media te informeren over diverse onderwerpen. VHP-voorzitter Santokhi gaf daarbij aan dat de nieuwe coalitie drie grote uitdagingen heeft namelijk de financieel-economische situatie, COVID-19 en de enorme armoede in het land.

Santokhi gaf aan dat de financiële situatie van het land heel, heel, heel ernstig is. Veel organisaties wachten bijvoorbeeld nog op gelden van de huidige regering en kijken uit naar de nieuwe regering. Ook komen er deadlines voor het betalen van rente en aflossing van leningen aan, die allemaal in de transitie periode van de oude naar de nieuwe regering moeten plaats vinden.

De beoogde nieuwe president van Suriname merkte verder op dat de armoede in het land enorm is toegenomen. Veel mensen kijken uit naar hulp in de vorm van pakketten en andere voedselhulp. Er komt daarom een crisisteam die dit vraagstuk meteen zal aanpakken, zodat er een einde komt aan de armoede in de wijken maar ook in het binnenland.

Maandag wordt het nieuwe parlement geïnstalleerd en zullen er snelle stappen genomen worden, aldus de coalitie.

