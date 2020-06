Bejaarde man dood aangetroffen in woning

Een man van boven de 70 jaar is vanmorgen door erfbewoners dood aangetroffen in zijn woning te Manjadam is Suriname. De politie kreeg de melding van een zelfmoord en ging ter plaatse voor onderzoek.

Waterkant verneemt dat de sterke arm de man liggend op een kabel op de grond aantrof. Aan zijn hals zijn er striemen waargenomen. Hoe de man precies om het leven is gekomen is vooralsnog onduidelijk. De politie houdt er ernstig rekening mee dat er vermoedelijk misdrijf in het spel zit.

Hangende het onderzoek is het onzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verdere onderzoek.