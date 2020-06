Bedrijven in Nederland ontwikkelen sopropo ijs

De vrij bittere groente sopropo kennen we in Suriname allemaal. Maar ook in Nederland is sopropo de laatste tijd behoorlijk in opmars. En Nederland zou geen Nederland zijn, als men niet een stapje verder ging. Zo zijn diverse Nederlandse bedrijven op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van bijvoorbeeld sopropo ijs en sopropo jam!

De groente, waarvan Surinamers zeggen dat die geneeskrachtig is, wordt inmiddels ook onderzocht door Wageningen University & Research. Als blijkt dat het de bloedsuikerspiegel omlaag brengt, dan kan het diabetes helpen voorkomen. De resultaten van het WUR-onderzoek worden later dit jaar verwacht.

De beschikbaarheid van Sopropo in Nederland, is de afgelopen tijd echter sterk afgenomen door een recent importverbod op de groente uit Suriname en de Dominicaanse Republiek. In Nederland zijn telers daarom pas geleden begonnen met het planten van sopropo in hun kassen.

Liefhebbers van sopropo in Nederland kunnen inmiddels weer volop sopropo verkrijgen, maar dan van Nederlandse bodem.