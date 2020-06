Bedrijfsleven in Suriname maakt zich klaar voor ‘new normal’

Winkels in Suriname openen zo zoetjes aan weer hun deuren. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) helpen bedrijven dit op een veilige manier te doen om COVID-19 besmettingen te voorkomen. Vijfhonderd van de 2500 winkeliers zijn al voorbereid op de ‘new normal’ maatregelen. Dit zal worden uitgebreid naar 800 winkeliers en uiteindelijk moeten alle winkels meedoen met het programma ‘My Safe Store’. Elke winkel die meedoet, kondigt dat aan met een poster buiten.

“Hoe moeilijk het ook is, wij moeten onze economie draaiende blijven houden”, zegt Bryan Renten, voorzitter van de VSB tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 24 juni. “Daarom hebben wij het COVID-19 managementteam geïnformeerd over vooral de economische situatie in het land, de effecten van de lockdown op het bedrijfsleven, werkgelegenheid en de economie. En over de inspanningen die de VSB en de ASFA plegen om hun leden te informeren hoe op een veilige manier hun economische activiteiten voort te zetten in deze hele moeilijke periode”.

Winkels

Door het plan ‘My Safe Store’ kunnen klanten op een veilige manier boodschappen doen. De winkeliers worden geïnformeerd over het coronavirus en over de maatregelen die zij moeten nemen om zichzelf en hun klanten te beschermen. Deze informatie wordt zowel in het Nederlands als het Chinees gegeven. Naast postermateriaal en vloerstickers die de vereiste onderlinge afstand aangeven, krijgen de winkels twee tot drie keer per week via de app een herinnering zich te houden aan de maatregelen. Veder is het belangrijk dat zij, niet teveel mensen tegelijkertijd toe laten in de winkel en klanten verplichten een mondkapje op te doen. En zo snel als mogelijk hun boodschappen doen. Het is belangrijk dat ook klanten zich houden aan de regels. “Het is een langzaam proces, winkeliers zijn bang. Maar samen proberen we de winkels weer open te krijgen. We moeten in staat zijn om onze boodschappen te doen. Ook is het een belangrijke bron van inkomsten voor de winkeliers, medewerkers en de toeleveranciers.”

Werkplek

Er moet voorkomen worden dat er nieuwe clusters ontstaan, want die kunnen leiden tot

stopzetten van de economische capaciteit van het bedrijf. Daarom de volgende tips:

– Zorg voor protocollen waar elke werknemer zich aan moet houden.

– Houd dagelijks toolboxtalks, die medewerkers herinneren aan de veiligheidsmaatregelen.

– Medewerkers moeten bij griepverschijnselen toegang hebben tot de arts en niet naar het werk komen.

– Ontwikkel een goed mondkapjesbeleid, zeker in ruimtes waar werknemers in slecht geventileerde ruimtes of aircoruimtes moeten werken.

– Zorg dat de werknemers zich houden aan de protocollen.

Renten gaf aan dat de bedrijven van elkaars best practices, maar ook van elkaars fouten kunnen leren. Om deze informatie met elkaar te delen, zal een platform worden opgezet.