Volksgezondheid ontvangt 500 all-in COVID-19 testen

De overkoepelde Chinese associatie, Suriname Chinese United Association (SCUA) heeft op maandag 22 juni ten behoeve van het indammen van de COVID-19 pandemie 500 all-in testen gedoneerd aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De testen zijn bestemd voor alle gezondheidsinstellingen die dat nodig hebben, waaronder het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en eventueel in een later stadium het Wanica Ziekenhuis. De overhandiging vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid.

Minister Elias was erg blij met de hulp, vooral hoe testen momenteel van eminent belang zijn. Ook benadrukt hij dat het niet de eerste keer is dat de vereniging de gezondheidssector gedenkt. De bewindsman gaf verder aan dat de vereniging keer op keer heeft bewezen dat zij ook meeleven met de Surinaamse gemeenschap. “De chinezen helpen ons niet alleen met de handel, maar ook wanneer wij steun nodig hebben. Wij zijn allemaal één”, aldus minister Elias. Tot slot gaf de minister aan dat zijn collega Stephen Tsang van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de contactpersoon is geweest tussen de vereniging en het ministerie van Volksgezondheid.

De voorzitter van SCUA, Henk He, benadrukte dat ook de Chinese vereniging deel uit maakt van de Surinaamse gemeenschap. Vanuit dat standpunt vindt de voorzitter dat ook zij de verantwoordelijkheid in acht dienen te nemen om mee te helpen aan het indammen van de COVID-19 pandemie.

Minister Tsang benadrukte dat SCUA los van de geste tijdens de COVID-19 pandemie ook diverse donaties heeft geschonken om de Surinaamse samenleving te ondersteunen. Middels deze handelingen tracht de SCUA ook de negatieve vooroordelen die rondgaan over de Chinese bevolking in relatie met het COVID-19 virus te ontkrachten. De vereniging zal het ministerie blijven ondersteunen, totdat het COVID-19 virus is ingedamd.