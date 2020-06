Tweede Kamer wil dat regering in VS gevangen Surinamer naar Nederland haalt

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie aangenomen die het Nederlandse kabinet oproept om werk te maken van de overplaatsing van de Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh naar Nederland. De 75-jarige man zit al 36 jaar mogelijk onschuldig vast in de Verenigde Staten.

Hij werd in april 1984 gearresteerd op basis van de verklaring van één kroongetuige. Twee jaar later volgde de veroordeling: een celstraf van 56 jaren. Maar dit vonnis kwam door dubieuze omstandigheden tot stand. Dat zag ook de rechter: een herziening volgde in de jaren ’90.

Maar zijn vonnis is nooit aangepast. De Nederlandse overheid besloot eerder dat hij niet terug mag keren naar Nederland, omdat hij voorafgaand aan zijn arrestatie hier niet vijf jaar aaneengesloten heeft gewoond.

De Kamer wil nu dat het kabinet alles op alles zetten moet zetten om Singh terug te halen naar Nederland.

