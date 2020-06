Registratie COVID-19 steunpakketten vanaf vandaag bij wijkkantoren

Burgers die behoefte hebben aan een COVID-19 ondersteuningspakket dienen zich voortaan te registreren via de wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname. Personen kunnen zich opgeven in de periode van 24 juni tot en met 30 juni. Dit mag telkens van 08:00uur tot 12:00uur. Deze informatie is op 23 juni gepresenteerd door directeur Angela Salmo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Tot de doelgroep behoren personen die behoeftig zijn (sociaal zwakke huishoudens). De Surinaamse wijkkantoren hebben een bestand van de mensen met een beperking, senioren en sociaal zwakke huishoudens in hun wijk/regio. Indien u nog geen steunpakket heeft ontvangen en u nergens bent geregistreerd, dan mag u zich aanmelden op het wijkkantoor van uw wijk. Deze informatie wordt ook geplaatst op de COVID-website. De registratie is strikt persoonlijk, u neemt mee uw identiteitskaart en (gezin)uittreksel en familieboek.

Indien er zich in een huishouden een senioren burger bevindt, mens met een beperking, iemand die zwanger is, een operatie achter de rug heeft of een of andere ziekte hebben en niet over straat kunnen: neemt u hun identiteitsbewijs mee, alsmede (gezin)uittreksel en familieboek.

U zult na de registratie een sms-bericht ontvangen, indien uw verzoek is goedgekeurd. In de sms gaat u lezen waar en wanneer u uw pakket mag ophalen. Let wel: Niet omdat u zich heeft geregistreerd komt u automatisch in aanmerking voor een pakket.

Zoals aangekondigd maandag is de distributie van voedselpakketten aan individuen op alle distributielocaties stopgezet. “Uit onze administratie is gebleken dat er nog enkele mensen die geweest zijn op de diverse plekken, zich ter plekke geregistreerd hebben en geen pakketten hebben gehad. Die mensen worden gebeld wanneer en waar zij hun pakketten kunnen ophalen”, aldus directeur Salmo.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal dus niet meer werken met registraties welke via de app of sms zijn gedaan. De mensen die zich hebben geregistreerd bij de Districtscommissarissen en aan de Gongrijpstraat, hoeven zich niet te gaan registeren. Het ministerie van SOZAVO is bezig om de lijsten te screenen. “Personen woonachtig in Brokopondo en Sipaliwini hoeven zich niet te gaan registeren, die informatie hebben wij al.”

De directeur heeft verder aangegeven dat AOV over de maand juni 2020 reeds gestort is. “We hebben de maand mei geëvalueerd en degene die voldoet aan de vereiste om in aanmerking te komen voor een extra SRD. 525 heeft dat ook al ontvangen”. Ook voor zij die over de Monikarta beschikken is er over de maand juni 2020 reeds gestort. “We zijn nog bezig met het uitbetalen van de AKB gelden over het jaar 2019 en COVID-steun SRD 1.000 per huishouden over de maand mei 2020.