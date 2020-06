Psycholoog helpt ziekenhuispersoneel om te gaan met corona angst en stress

Het personeel van het ‘s Lands Hospitaal krijgt vanaf deze week hulp van psycholoog Sulaika Joemai om met haar angst en stress gevoelens met betrekking tot het COVID-19 virus om te gaan. Op maandag 22 juni startte zij sessies om het personeel bij delen te informeren over de symptomen van angst en stress. Per dag doet Joemai 2 sessies om 8.00 en 11.00 uur. De sessies doet zij geheel vrijwillig.

De directie heeft gemeend om ook aandacht te besteden aan de mentale gemoedstoestand van het ziekenhuisperosneel om met de aangereikte tools door de psycholoog om te kunnen gaan met deze situatie. Het is de werknemers aangeboden om individueel contact op te nemen met de psycholoog als ze menen tekenen in hun eigen gedrag te herkennen voor wat de symptomen betreft en of ze gewoon meer willen weten over het onderwerp.

Sulaika Joemai heeft een BSc. titel in Psychologie en ook in Kind- en Jeugdpsychologie. Momenteel is ze in de afrondende fase van haar masteropleiding.