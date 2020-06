Inbreker (19) die etalageraam kapot slaat en electronica steelt aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag de 19-jarige Sharkel T. aangehouden na een inbraak in een handelszaak te Uitvlugt, waarbij het raam van de etalage was ingeslagen. Daarbij werden elektronische apparaten waaronder laptops en mobiele telefoons uit de winkel gestolen, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie kreeg in de avond van zaterdag 20 op zondag 21 juni de melding van de inbraak. Na uitgewerkte informatie is de verdachte Sharkel in beeld gebracht door de politie. Al gauw bleek dat deze verdachte op een adres binnen het ressort bezig was goederen te verkopen.

De politie van het bureau Uitvlugt deed het adres aan alwaar Sharkel is aangehouden met in zijn bezit speakerboxen en een notebook. Hij wordt ervan verdacht in vereniging diefstal door middel van braak te hebben gepleegd meldt het KPS.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sharkel hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie van Uitvlugt.