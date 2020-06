Fikse aanrijding nadat automobilist geen voorrang verleende

De bestuurder van dit voertuig kwamen vanmorgen ongeschonden uit de auto na een fikse aanrijding. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 08.45u vanmorgen plaats vond aan de Johannes Mungrastraat in Suriname.

De auto op de foto reed over de Johannes Mungrastraat, toen een andere auto vanuit de Veldhuizenstraat kwam en geen voorrang verleende. Het gevolg was een zware botsing, waarbij het voertuig van de benadeelde deels in de goot langs de weg belandde.

Er deden zich geen persoonlijk ongelukken voor. De Surinaamse politie kwam ter plekke en heeft de zaak met de bestuurders afgehandeld.