Drugsverslaafden roven winkel leeg tijdens lockdown

De politie in Suriname heeft negen mannen aangehouden, die uit een kledingzaak gevestigd aan de Jodenbreestraat, verschillende kledingstukken, petten, slippers en accessoires hebben weggenomen. Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname zou het gaan om drugsverslaafden die de winkel plunderden.

De eerste groep rovers te weten Raoel B., Sunil P., Jurmain R., Andy T., en Ronny M. zijn op zaterdag 13 juni door oplettende bewakers aangehouden. Hun kompanen Viswanath B., Earl M., Arnold V. en Regillio V. werden op woensdag 17 juni ook door bewakers op heterdaad betrapt en aangehouden, waarna ook zij zijn overgedragen aan de politie van het bureau Centrum.



Bij de tweede aanhouding, die op woensdag 17 juni plaats vond, zagen de oplettende bewakers dat een tas over de schutting van kledingzaak gegooid was. Kort daarna sprongen de vier verdachten over de schutting en werden gelijk in de kraag gevat door de bewakers. Er zijn onder andere een groot aantal kledingstukken in de tas aangetroffen.

De gestolen spullen zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.Het is de bedoeling dat de gestolen goederen terug zullen worden gegeven aan de rechtmatige eigenaar. Het negental is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van Recherche Paramaribo, meldt het Korps Politie Suriname.