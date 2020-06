Donatie voor familie wiens huis vorige week afbrandde

Een week geleden, op woensdag 17 juni 2020, is het huis van de familie Kent met inboedel afgebrand. Het gezin bestaande uit vader, moeder en 5 kinderen is in een klap alles kwijtgeraakt. In samenwerking met enkele donoren hebben de VHP’ers Christa Zuiverloon en Conny Oehlers, met hun project ‘help de sociaal zwakkeren’ de familie Kent geholpen met diverse goederen.

Mevrouw Melissa Santokhi (2e van rechts), was weer bereid gevonden om de goederen te overhandigen aan de getroffen familie Kent.

“In deze moeilijke periode waar we als land doorheen gaan is uw gezin hard getroffen door een felle brand, dat is erg en triest. Wij zijn vandaag hier om uw hulp te geven en solidariteit te betuigen. We weten en beseffen dat u teneinde raad bent omdat jullie bijna alles kwijt zijn door de brand en jullie hulp nodig hebben van de gemeenschap in deze zeer moeilijke tijd.

Wij van de VHP willen een steentje bijdragen, het is een kleine bijdrage om de nood enigszins te verlichten. Dat de VHP niet alleen een politieke organisatie is maar ook een sociaal maatschappelijke, wordt dit vandaag wederom bewezen. Waar men ook een beroep doet op de VHP, zal via de geëigende organen bekeken worden hoe wij ondersteuning kunnen bieden”, aldus mevrouw Melissa Santokhi.

De schenking van de VHP bestond uit: een gasfornuis, een microwave, 4 opblaasbare matrassen met pomp, een set potten en pannen, borden en bestek, een waardebon van SRD 3.000 om kleding aan te schaffen.

Ook de Stichting 1voor12 Suriname vroeg deze week aandacht voor de getroffen familie:

Lees hier meer over de brand: