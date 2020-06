Vrouw verwond man met schaar uit zelfverdediging

Een vrouw in Suriname heeft een man zondagmiddag verwond met een schaar in zijn borst en linkerbovenarm. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het steekincident rond 17.45u aan de Doewatrastraat in het politieressort Munder plaatsvond.

De vrouw verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat de man haar lastig viel. Zij liep naar hem toe en sprak hem daarover aan. Op een bepaald moment liep het uit de hand en greep de man haar in een wurggreep. Uit zelfverdediging verwondde zij toen de man.

Het slachtoffer had de plaats verlaten voor aankomst van de politie. Middernacht meldde hij zich aan op de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De sterke arm werd vervolgens ingeschakeld.

De man verklaarde dat de vrouw hem brutaliseerde en zomaar had aangevallen. Hij wenste echter geen strafrechterlijke vervolging van de vrouw.