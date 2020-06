Politie schiet inbraak verdachte (18) neer bij vluchtpoging

Een inbraakverdachte, die gisteren voor de politie op de vlucht sloeg, is door agenten van de afdeling Recherche Paramaribo neergeschoten. De 18-jarige man genaamd Mark M., gaf geen gevolg aan sommaties en waarschuwingsschoten, waarna gericht op zijn benen werd geschoten. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De politie van het bureau Geyersvlijt heeft in de maand juni verschillende aangiften van inbraken opgenomen die zijn gepleegd in hun werk ressort. Deze inbraken zijn gepleegd door een bende bestaande uit tenminste vijf mannen. Een van de benadeelden is een handelaar in juwelen en polshorloges. De inbrekers zijn de handelszaak binnen gedrongen en hebben daaruit juwelen en polshorloges gestolen.

De politie van Geyersvlijt droeg het onderzoek contra deze bende over aan de collega’s van de afdeling Recherche Paramaribo. Na uitgewerkte informatie kwamen de rechercheurs erachter, dat ene Mark, M. op maandag 22 juni een van de gestolen horloges zou verkopen voor iemand. De rechercheurs gingen op de loer liggen en op het moment dat Mark het horloge verkocht sloegen zij toe.

Kort na zijn aanhouding zette Mark het op een lopen. De rechercheurs gingen hem achterna waarbij zij hem tot stoppen sommeerden en ook waarschuwingsschoten losten. Nadat Mark geen gevolg gaf aan de sommaties en de waarschuwingsschoten werd gericht op zijn benen geschoten. Daarbij werd hij in zijn linker enkel geraakt. Nadat Mark medisch behandeld was werd hij overgebracht naar het politie bureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 18-jarige Mark, M. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld meldt het KPS vandaag.