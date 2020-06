Man hangt zich op langs de weg, voorbijganger snijdt touw door

Een bizar voorval gisteren aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Een man probeerde zichzelf aan het eind van de middag daar van het leven te beroven middels ophanging. Hij had een touw vastgezet aan een overkapping (rechts op de foto) waaraan hij zichzelf al had opgehangen.

Terwijl hij daar hing stopte een automobilist die langsreed. Deze sprong uit z’n auto en wist het touw op tijd door te snijden (foto inzet). De man die zich had opgehangen viel daarna op de grond. “A man e lib ete jere, bel den kil!‘ schreeuwde de automobilist die het touw had doorgesneden.

De man overleefde de zelfmoordpoging en de politie en ambulance werden erbij gehaald. De man was behoorlijk in de war en sprak een taal die niemand verstond. Hij werd uiteindelijk door de politie afgevoerd naar bureau Geyersvlijt.

Een filmpje van het voorval wordt momenteel rondgestuurd via social media: