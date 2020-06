Één nieuwe coronadode in Suriname, nu totaal 9

In Suriname is opnieuw een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om de 9e coronadode blijkt vandaag uit de teller van de officiële COVID-19 website. Het aantal actieve cases was maandag gedaald van 200 naar 179, een daling van 21 mensen die genezen zijn verklaard.

Nu gaat er nog een persoon af en komt het aantal actieve gevallen uit op 178. In totaal zijn 319 mensen positief getest. Vanmiddag om 16.00u is er weer een persconferentie van het COVID-19 managementteam. Daar zal waarschijnlijk dieper worden ingegaan op de huidige cijfers.

Intussen is bekend dat er in alle drie buurlanden momenteel sprake is van een stijging van het aantal COVID-19 gevallen.