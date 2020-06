Besmettingen COVID-19 nemen weer toe in buurlanden van Suriname

Terwijl in Suriname een versoepeling van de lockdown is ingegaan, is er in alle drie buurlanden momenteel sprake van een stijging van het aantal COVID-19 gevallen. In Guyana en Frans-Guyana was de situatie onder controle, maar daar is nu weer sprake van een opleving. In Brazilië gaat het al een hele tijd niet goed en zijn er nu al meer dan een 1 miljoen mensen besmet met het virus.

In Frans-Guyana verspreidt het coronavirus zich de afgelopen 10 dagen sneller en de Franse regering sluit niet uit dat er in het overzeese gebied opnieuw een lockdown aankomt. Het land heeft tot nu toe 2.441 bevestigde gevallen geregistreerd en er zijn 7 mensen overleden. Het aantal nieuwe gevallen is de afgelopen twee weken verviervoudigd aldus France24.

Buurland Guyana heeft binnen 24 uur 21 nieuwe Covid-19-gevallen bevestigd, wat het totaal brengt op 205. Daarvan zijn er 90 actieve gevallen die in quarantaine zijn en in totaal zijn 12 mensen overleden. De sprong in het aantal besmettingen komt een week nadat het land ertoe over is gegaan om enkele van zijn beperkingsmaatregelen gefaseerd te versoepelen meldt Starnieuws.

In Brazilië zijn meer dan 50.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het land is het tweede ter wereld dat de treurige mijlpaal bereikt. Vorige week werd ook de miljoenste besmetting geconstateerd, schrijft RTL Nieuws.

In Suriname is het aantal actieve cases maandag gedaald van 200 naar 179, een daling van 21 mensen die genezen zijn verklaard volgens de officiële COVID-19 website.