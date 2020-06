Bonuman (38) vast wegens aanranding, verkrachting en bedreiging klant (20)

Een 20-jarige vrouw in Suriname, die wegens gezondheidsklachten naar een bonuman stapte voor hulp, heeft begin deze maand aangifte gedaan tegen deze bonuman. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, feitelijke aanranding en bedreiging met een misdrijf meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De bonuman in kwestie, de 38-jarige Maikel B., is op vrijdag 12 juni door leden van het Regio Bijstand team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden en overgedragen aan de collega’s van bureau Leiding 9a. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het strafrechtelijk onderzoek, in verzekering gesteld door de politie.

Volgens verklaring van het 20-jarige slachtoffer heeft zij gezondheidsproblemen. Toen doktershulp niet het gewenste resultaat bij haar opleverde besloot haar moeder haar voor een ‘kot luku’ te brengen naar haar oom de ‘bonuman’ Maikel.

Deze ‘kot Luku’ was de basis voor andere rituelen waarbij het slachtoffer en haar moeder gebracht werden naar een begraafplaats. Op de begraafplaats liet Maikel het slachtoffer en haar moeder beloven dat zij niemand iets zouden vertellen over handelingen gepleegd door hem naar het slachtoffer toe in verband met haar genezing.

De dag na het bezoeken van de begraafplaats belde Maikel het slachtoffer op met de mededeling dat zijn ‘winti’ hem de boodschap had gebracht dat hij haar thuis moest ophalen om met haar alleen iets te bespreken. Hij haalde het slachtoffer op en bracht haar naar een pension alwaar hij het slachtoffer te kennen gaf dat zijn ‘winti’ hem had opgedragen om seks met haar te hebben.

Toen het slachtoffer weigerde kreeg Maikel ‘winti’ waarbij die ‘winti’ haar voorhield dat de ‘jorka’s’ die op die bewuste begraafplaats rond dolen, haar om het leven zouden brengen als zij niet met Maikel naar bed zou gaan. Daarnaast bedreigde die ‘winti’ van Maikel haar ook met een rumfles zeggende dat hij haar daarmee op het hoofd zou slaan als zij niet toe gaf aan zijn seksverlangen.

Het slachtoffer liet Maikel toen zijn seksuele lust op haar botvieren. Nadat Maikel haar misbruikt had bracht hij haar weer naar huis.

De volgende dag belde hij haar weer op met het verhaal dat zijn ‘winti’ hem gezegd had dat zij in zes verschillende straten in haar buurt moest gaan om zand te nemen. Terwijl zij daarmee bezig was stopte Maikel in een auto naast haar en bracht haar onder dwang naar een andere pension waar hij haar weer seksueel misbruikte.

Nadat het slachtoffer thuis was afgezet vertelde zij haar familie wat Maikel haar misdaan had. De familie spoorde het slachtoffer aan om gelijk aangifte tegen Maikel te doen, hetgeen zij ook deed op vrijdag 5 juni meldt het KPS.