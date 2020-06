Nu 21 medewerkers Rosebel Gold Mines positief getest op coronavirus

Er zijn nu officieel 21 medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines in Suriname positief getest op het coronavirus. 135 medewerkers bevinden zich momenteel in overheidsquarantaines. Dit bevestigen bronnen bij het goudbedrijf tegenover Waterkant.

De Rosebel Goldmines Werknemersorgansatie (RGWO) en het managementteam van het bedrijf hebben een persstilte ingelast, zegt woordvoerder van de RGWO, Otmar Biswane aan Waterkant. Volgens Biswane zijn partijen sinds vrijdag 19 juni on speaking term, om te kijken hoe de COVID-19 uitbraak binnen het bedrijf het best aangepakt kan worden.

Het werk bij het Surinaamse goudbedrijf ligt inmiddels al langer dan een week stil. Medewerkers op de plant waren vrijdagochtend getogen naar de directie, nadat zij hadden vernomen dat hun collega Ricardo A. was overleden. Zij hadden het vermoeden dat de collega zou zijn overleden als gevolg van het coronavirus en wilden duidelijkheid daaromtrent.

De directie liet in een interne memo weten dat Ricardo niet is overleden als gevolg van het coronavirus. De overleden medewerker die securityguard was, zou volgens de memo wel een close contact geweest zijn van één van de besmette personen, maar hij zelf was negatief getest op COVID-19.

Ricardo werd volgens de memo op 18 juni op de intensivecareafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen. Zijn toestand zou toen niet stabiel zijn geweest en verslechterde later. Vrijdagochtend om 07.30u overleed hij op 57-jarige leeftijd.