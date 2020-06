Mini Farms het (r)emigratie instrument voor Suriname

Voor mensen die ooit overwogen hebben om te re- of emigreren naar Suriname, zijn de zogenoemde Mini Farms het instrument bij uitstek om deze stap bewust en succesvol te maken. Wie zou niet als zelfstandig ondernemer, werkend in en met het groen, geld verdienen met een voldaan gevoel door bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname? Leeftijd speelt in deze absoluut geen rol, of u nu een jonge starter bent of een pensionado die van een actieve oude dag wilt genieten in Suriname.

Hydrocultuur (in het Nederlands) of Hydroponics (in het Engels) komt neer om een verzameling van technieken om te telen op water. In Suriname is 1 van de 12 wereldwijde hoofdtechnieken reeds langer geleden geïntroduceerd, in Suriname in de volksmond beter bekend als ‘het buizensysteem’.

B4Agro&FoodSystems heeft in 4 jaar tijd 5 van de overige hoofdtechnieken gecombineerd met de lokale parameters die gelden in een tropisch milieu om te komen op de Hybrid Hydroponics methode, waarbij cruciaal te benoemen is dat dit heeft geresulteerd in systemen zonder pomp en zelfs voor de meeste gewassen zonder kas.

U kunt zich voorstellen dat het enorm scheelt in investering en operationele kosten, en dan hebben we het nog niet gehad over de vele voordelen ten opzichte van grondteelt. Denk hierbij aan zaken zoals 80% minder watergebruik, 60% minder arbeid (en ergonomisch, zonder te bukken) en 50% minder ziekten en plagen.

