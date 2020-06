Anton de Kom 1ste Surinamer opgenomen in Canon van Nederland

Anton de Kom, de bekende verzetsheld uit Suriname, is officieel opgenomen in de Canon van Nederland. Dit is een lijst van vijftig thema’s die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland.

Anton de Kom is een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld. In 1934 publiceert hij zijn boek Wij slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot De Kom zich aan bij het verzet tegen de Duitse bezetting. Hij schreef onder meer voor de illegale krant De Vonk. In augustus 1944 werd hij gearresteerd. De Kom overleed op 24 april 1945 in concentratiekamp Neuengamme.

Nog steeds wordt zijn boek veel gelezen, omdat het de koloniale machtsstructuren inzichtelijk maakt voor een groot publiek.

De Canon werd in 2006 samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het geschiedenisonderwijs. De informatie hieruit is bedoeld voor alle ge√Įnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

