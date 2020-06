Voortvluchtige schutter met wapen van doodgeschoten douanier aangehouden

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man die zaterdagavond zijn partner zou hebben doodgeschoten, vanmorgen door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) is aangehouden op een adres aan de Coesewijnestraat.

De doodgeschoten vrouw Daphne Hoft, was in leven werkzaam als douanier. De redactie verneemt verder dat de man bij zijn aanhouding een wapen in zijn bezit had, dat aan de overledene toebehoort. Dit wapen is door de politie in beslag is genomen.

De verdachte genaamd Afton P. verklaarde bij zijn aanhouding tegenover de politie, dat de overledene in bijzijn van hem zelfmoord zou hebben gepleegd, door zich zelf door het hoofd te schieten.

De politie is momenteel bezig met uitgebreid onderzoek in deze spraakmakende zaak. Volgens de politie bestaat het vermoeden dat P. de vrouw heeft doodgeschoten. Waterkant.Net verneemt dat hij daarna met het lijk van de vrouw naar de Baitoekoestraat zou zijn gereden en daar iemand anders wilde neerschieten. Hij raakte daarbij een jonge man in diens been. Dit slachtoffer is buiten levensgevaar meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De man zal worden voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal besloten worden of hij, hangende het onderzoek, wel of niet in verzekering zal worden gesteld.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd is de verdachte een bekende body builder in Suriname. Collega’s, vrienden en kennissen van de vrouw zijn diep geschokt. (c) Waterkant.Net