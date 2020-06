TV: Documentaire over Nederlandse militairen die in Suriname hebben gediend

Vanavond is op de Nederlandse TV de documentaire ‘Onze Jongens in de Jungle‘ om 19.40 uur te zien op NPO 2. Deze documentaire vertelt het verhaal van Nederlandse dienstplichtigen en beroepsmilitairen, die in Suriname hebben gediend. Aan de hand van hun eigen unieke 8-mm filmmateriaal vertellen zij hun verhaal.

Het is een bijzondere film uit een vergeten koffer, over Nederlandse oud-militairen in Suriname. Regisseur Jelmar Hoekstra had op zolder een houten koffer met spullen van zijn oom gevonden die in Suriname was geweest. In de koffer zat een kapmes, een dagboek en wat oude filmbeel­den.

Hieruit kwamen persoonlijke verhalen van de inmiddels bejaarde Nederlandse dienstplichtigen en beroepsmilitairen. Het resultaat is een onderhoudend filmdocument geworden vol nostalgie, avontuur en soms tragiek. De trailer is hierboven te zien.