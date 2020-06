Regering: Bericht over TWK betaling aan regeringsfunctionarissen is misleidend

De Surinaamse regering is niet te spreken over een bericht dat rondgestuurd wordt via social media en andere media, waarin een overzicht van achterstallige betaling aan regeringsfunctionarissen te zien is. Uit het overzicht dat ook op de voorpagina van Dagblad Suriname te zien was (zie onder), zou blijken dat diverse NDP toppers tonnen aan SRD’s krijgen als TWK en representatie toelage. De overheid noemt het ‘ongeverifieerde, tendentieuze en misleidende berichtgeving’.

“De geldelijke voorzieningen voor de president, de vice president, de ministers en onderministers zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Grondwet bij wet geregeld. De Regering informeert verder dat zij heeft besloten, conform Resolutie van 28 September 2018, no. 10.451/18., SB No.89, houdende vaststelling nieuwe Bezoldigingsreeks, te rekenen van 1 januari 2017, voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden, de over 1 januari 2017 t/m Augustus 2018 te betalen TWK alsook de achterstallige verhoging van 25%, alsnog toe te kennen en alszodanig uit te betalen” aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII).

In het bericht van het NII benadrukt de regering dat de in de media verschenen bedragen niet volkomen juiste berekeningen betreffen, en dus door leden van het kabinet voor het eerst onder ogen zijn gezien. De afhandeling van deze aangelegenheid dient verder te geschieden over de relevante periode, conform alle geldende wettelijke, administratieve en comptabele procedures en regelingen. Zoals verder het geval is bij de uitbetaling van de schadeloosstelling, zal ook hier de belasting premie van toepassing zijn aldus de overjeid.

Alle opzettelijke verspreiding, overigens strafbare handelingen, van tendentieuze en misleidende informatie betreurt de Regering.