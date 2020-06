Nieuwe corona besmettingen maar ook mensen genezen, actieve cases gedaald

Ook vandaag weer is het aantal actieve COVID-19 cases in Suriname gestegen en wel met 12. De teller van het aantal actieve cases op de officiële corona website steeg hierdoor van 222 naar 234. Doordat er 34 personen als genezen werden verklaard, ging het aantal actieve cases echter terug naar 200.

Het aantal genezen personen is dus met 34 bijgewerkt van 72 naar 106. Ook het aantal personen in quarantaine is toegenomen van 329 naar 403.

Het totaal aantal corona cases in Suriname bedraagt op dit moment in totaal 314 volgens de COVID-19 website.