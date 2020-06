Militair houdt 46-jarige met vermoedelijk gestolen spullen staande

Op vrijdag 19 juni is de 46 –jarige Clyde M. door een militair staande gehouden op de hoek van de Johannes Mungrastraat en de Kolonistenweg. Clyde, die waarschijnlijk geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, had op dat moment een auto accu en elektriciteitskabels waaronder zogenaamde telefoonkabels in zijn bezit (FOTO), meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

De politie van het bureau Munder werd ingeschakeld omdat de man in het politie ressort Munder was staande gehouden. De militair droeg de verdachte en de spullen over aan de politie. Clyde werd voor nader onderzoek overgebracht naar het politie bureau.

Op grond van het voorlopige politie onderzoek bestaat het vermoeden dat hij de accu en de elektriciteitskabels door middel van misdrijf verkregen heeft. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Clyde, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld door de politie meldt het KPS.