VIDEO: Door Nederland gedoneerde medische hulpgoederen aangekomen met KLM

Een partij door Nederland gedoneerde medische hulpgoederen, is vrijdag aangekomen in Suriname. Het gaat om spullen die Suriname nu heel hard nodig heeft de komende weken, met name vanwege de groei van het aantal corona besmettingen. De partij is een schenking van de Nederlandse regering.

De hulpgoederen zijn met de KLM Boeing Dreamliner 787-10 vanuit Schiphol gevlogen naar de Johan Adolf Pengel luchthaven, zoals in bovenstaand filmpje te zien is. De vrachtkosten van de medische spullen zijn betaald door de Nederlandse overheid, zegt Hennah Draaibaar van Su4Su aan Starnieuws. Zij voegt eraan toe dat de KLM ook een korting heeft gegeven.

De aanvragen voor de spullen zijn gedaan door de overheid, medische specialisten, ziekenhuizen, individuele artsen en medici verbonden aan Su4Su Covid-support Fonds. De lijst van goederen is helemaal afgestemd op wat Suriname het hardst nodig heeft nu voor de komende weken. “We hadden vooral de Personal Protective Equipment (PPE) dringend nodig” zegt Draaibaar tegen Waterkant.Net.

De coördinatie en distributie van de hulp vindt via Su4Su plaats. Draaibaar deelde verder mee dat de organisatie nu een eigen opslag heeft en dat er een professioneel distributie systeem komt. Een intensivist van ’s Lands hospitaal en een arts van het Academisch Ziekenhuis zijn degenen die aanvragen zullen screenen.

Er komen nog tien beademingsapparaten naar Suriname, die via de Verenigde Staten zijn besteld zijn. Verder zullen ook 50.000 testen komen, die passen in de testapparaten die Suriname gebruikt. Dan kunnen veel meer personen worden getest en geïsoleerd indien zij positief bevonden worden.

Hierbij nog enkele foto’s van de aankomst op Zanderij: