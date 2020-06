Surinaamse politie beëindigt privé feest tijdens lockdown

De Surinaamse politie heeft begin deze week een eind gemaakt aan een private party, welke in een feestruimte van een mall in het politie ressort Uitvlugt werd gehouden. Op maandagavond 15 juni was ten tijde van de total lockdown, een verjaardagsfuif gaande in die ruimte, meldt het Korps Politie Suriname.

Agenten troffen een grote groep feest vierende mensen ter plaatse aan. Op bevel van de politie verlieten de feestvierders de locatie. Een man die sterk onder invloed van alcohol verkeerde, ging daarbij tekeer tegen de politie ambtenaren. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politie bureau.

Volgens de politie blijkt de man in kwestie als ambtenaar werkzaam te zijn op het Ministerie van Justitie en Politie. De politie heeft een rapport opgemaakt tegen deze ambtenaar. Dat rapport zal doorgestuurd worden naar zijn diensthoofd.

Het is te verwachten dat de ambtenaar in kwestie disciplinair gestraft zal worden.