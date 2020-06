Social Caring Organization Suriname distribueert noodpakketten

Na de total lockdown hebben veel mensen in Suriname het extra moeilijk en zijn diverse burger initiatieven opgestart om behoeftigen te helpen. Ook de lokale organisatie Social Caring Organization Suriname, heeft afgelopen week weer mensen in nood geholpen.

“Hoewel er besloten was dat wij voor een korte periode geen projecten zouden uitvoeren, om alle leden zo veilig mogelijk te houden, zijn wij genoodzaakt om de mensen in nood te helpen. Op haar beurt is de Social Caring Organization Suriname bezig geweest met het verzamelen van middelen voor de mensen in nood” aldus de organisatie.

Na het collecteren van diverse middelen zijn ze overgegaan tot distribueren van een pakketje bestaande uit suiker, blom, olie, uien, aardappelen, knoflook, sardien, gele erwten, havermout pap, bruine bonen, rijst, boter, tomaten puree, jam, toilet papier, pompoen, mondkapjes, ketchup, brood, black soy en zout.

Hieronder wat beelden: