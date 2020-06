’s Lands Hospitaal ontvangt 900 flessen alcohol hand sanitizer

’s Lands Hospitaal ontving op vrijdag 19 juni een partij van 900 flessen hand sanitizers op alcoholbasis van de Surinaamse Brouwerij NV en Suriname Alcoholic Beverages NV. Het gaat om sprayflesjes van 350 milliliters. Deze 2 bedrijven die echte Surinaamse producten voor zowel de lokale als de buitenlandse markt leveren vonden het de hoogste tijd om het gevecht tegen het heersende COVID-19 virus aan te gaan.

Het is bekend dat sinds de uitbraak van COVID-19 in Suriname er wereldwijd al geruime tijd een schaarste is op onder andere verschillende (hand)hygiëne middelen. De Surinaamse Brouwerij NV en Suriname Alcoholic Beverages NV besloten daarom een samenwerking aan te gaan en op zoek te gaan naar manieren waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de medische frontlinie strijders tegen COVID-19.

“Met onze faciliteiten en kennis zijn wij erin geslaagd een alcohol sanitizer te produceren met alcohol afkomstig uit de productie van rum en bier”, lieten beide initiatiefnemers begin deze maand weten, toen een partij van dit nieuwe product speciaal bestemd voor de ziekenhuizen, werd overhandigd aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid.

Namens Suriname eerste ziekenhuis nam medisch directeur Soenita Nannan-Panday-Gopisingh een flesje sanitizer symbolisch in ontvangst van Diane Smit, coördinator Corporate Affairs en collega Ruben Kranenburg, manager Sales & Operations bij Suriname Alcoholic Beverages NV. Directie, personeel en patiënten zijn de donatieschenkers zeer dankbaar voor deze geste die met de uitbraak van het aantal positieve geteste gevallen, nu meer dan ooit gewenst en nuttig is.