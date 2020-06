‘President Bouterse komt vandaag mogelijk met aangepaste COVID-19 maatregelen’

De Surinaamse president Bouterse zal vandaag een verklaring uitbrengen via de TV, waarin hij hoogstwaarschijnlijk aangepaste maatregelen in het kader van de aanpak van de heersende COVID-19 pandemie zal aankondigen. Dat melden diverse media in Suriname.

In Suriname ging het lang goed met het aantal corona besmettingen en telde het land 10 besmettingen en ‘slechts’ 1 dode. Omdat het zo goed ging werden de maatregelen op 15 mei zelfs versoepeld en gingen veel bedrijven weer open.

Kort na de verkiezingen veranderde dat echter en werd ‘Code Rood’ afgekondigd vanwege nieuwe coronabesmettingen. De versoepeling van de maatregelen werd op 1 juni teruggedraaid.

Een paar dagen later, op 4 juni toen het aantal bestemmingen rond de 80 lag, werd een ‘total lockdown‘ van kracht. Burgers mogen alleen nog om essentiële redenen hun huis verlaten.

Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid kondigde de dag daarop een verscherping van de lockdownregels aan. Het zou nog te druk op straat zijn en de regels zouden onvoldoende worden nageleefd. Op 8 juni werden de regels verscherpt en viel de tweede dode in het land.

Op dit moment zijn er bijna 300 mensen positief getest op het virus en zijn er 8 doden gevallen.

In verband met de verklaring van Bouterse ging de gebruikelijke persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam vrijdag niet door. Deze is verschoven naar maandag, waarbij het team zal ingaan op de maatregelen die de president zal aankondigen.

