Noreen Cheung doet aangifte van mishandeling en deelt foto vermoedelijke dader

De Surinaamse politica Noreen Cheung heeft vandaag aangifte bij de politie in Suriname gedaan, wegens mishandeling. In een Facebook bericht zegt Cheung dat ze door een, voor haar onbekende man is mishandeld toen ze bij de apotheek was. Ze heeft de foto van de vermoedelijke dader op Facebook gedeeld met de volgende tekst:

“Deze gefrusteerde man met tatoeages heeft in het openbaar mij beledigd, bedreigd en fysiek aangevallen bij Apotheek Wong. Mijn mobiele telefoon is vernield, mijn hand en pols is opgezwollen en moet voor observatie naar de internist.

Deze man zegt dat niemand hem wat kan aandoen en loopt nog vrij rond. Wie hem kent en of herkend vraag ik vriendelijk om contact op te nemen met de politie, dank u“.

Het motief en/of de aanleiding van de mishandeling is niet bekend. De oud-NDP en tegenwoordig VHP politica plaatste het bericht met een aantal foto’s op haar Facebook pagina: