Moeder met coronavirus bevallen van gezonde baby in Suriname

In Suriname is gisteren een met corona besmette vrouw bevallen van een gezonde baby in het ’s Lands Hospitaal. De geboorte vond plaats middels een keizersnede op de Operatie Kamer. Het was de eerste keer in Suriname dat een Covid-19 virus geïnfecteerde zwangere is bevallen.

Er is strikt volgens de protocollen gewerkt met als prioriteit de veiligheid van het team, moeder en kind. De baby, een zoon, was 1 nacht voor observatie opgevangen op de isolatie-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en komt spoedig terug om zich bij zijn moeder te voegen, meldt de directie van het ’s Lands Hospitaal.

Vanuit de internationale ervaring en wetenschappelijke onderzoeken die reeds zijn verricht bij de zorg voor Covid-19 zwangeren en baby’s, is het verloop van de infectie zeer mild en kortdurend gebleken. Zwangeren met Covid-19 lopen in de meeste gevallen geen extra risico’s in vergelijking met de rest van de patiënten.

“Wij danken het totaal betrokken team van gynaecologen, anesthesiologen,kinderartsen, internisten, personeel Operatie Kamer, Verloskundigen, Covid-verpleging team, couveuse personeel, ambulancepersoneel, laboratoriumpersoneel, triageteam, verpleegkundigen Infectie Preventie en Controle, infectiologen en het team in het AZP. Wij wensen moeder en zoon een spoedig herstel toe,” zegt de leiding van het ziekenhuis.