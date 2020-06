COVID-19 ‘drive- en walk through’ testlocaties in Suriname

Om de COVID-19 uitbraak in Suriname in te dammen, zal het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in de week van 22-26 juni 2020 mensen in de gelegenheid stellen zich te laten onderzoeken op een mogelijke besmetting met COVID-19. Waar nodig zal zo snel als mogelijk ook de nodige zorg gegeven worden.

Het korte onderzoek bij de screening zal in een ‘drive’ en ‘walk-through’ testlocatie plaatsvinden. De exacte locatie waar de testpunten zullen zijn, wordt nader bekend gemaakt via de mediakanalen en online op de website www.covid-19.sr

Een ieder die last heeft van koorts, hoesten, koude rillingen, diarree, ineens niet kunnen ruiken of proeven of andere plotselinge ziekteverschijnselen kan zich laten testen. Ook mensen met lichte verschijnselen.

Omdat de persoonsgegevens zullen worden geregistreerd is het belangrijk dat eenieder zich aanmeldt met een ID-kaart of rijbewijs. Het resultaat van de test die zal worden afgenomen, zal binnen 48 uur worden doorgebeld met de desbetreffende persoon.

De testlocaties moeten helpen om mogelijk besmette personen sneller op te sporen. Hierdoor kunnen familieleden en andere personen in de directe omgeving van de positief geteste persoon beschermd worden. De zorg van de positief geteste persoon kan dan in een vroege fase van de besmetting opgestart worden. De kans op herstel voor zo een patiënt is groter meldt het NII.