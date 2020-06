Bestuurder zonder rijbewijs over de kop, vier gewonden

Dit voertuig raakte vrijdag zwaar beschadigd bij een verkeersongeval in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de het gaat om een eenzijdig ongeval te Sinabo (Commewijne). Volgens onbevestigde berichten zou de bestuurder van het voertuig niet in het bezit zijn van een rijbewijs.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is vooralsnog niet bekend. De auto zou van de weg zijn geraakt, vloog over de kop en raakte daarbij ook nog een stroompaal van de EBS. Het voertuig kwam op z’n kop tot stilstand in de berm langs de weg.

Bij het ongeval zouden vier mensen gewond zijn geraakt. Meer is op dit moment niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.