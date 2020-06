Roué Verveer komt met Surinaamse show ‘Covid-A-Tori’

Roué Verveer komt in deze bijzondere Corona tijd met een Surinaams gesproken stand-up comedy special genaamd Covid-A-Tori. Wij kunnen deze zomer niet op vakantie naar Suriname en Roué kan zijn shows niet doen in het theater. Dat is ongebruikelijk. En ongebruikelijke situaties vragen om creatieve oplossingen! Covid-A-Tori is dit keer geen show in de theaters, maar op kleine, intieme locaties waar ruimte is voor 30 mensen.

Kom lachen om alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden en steun hiermee ook het goede doel. Roué doneert een deel van zijn opbrengst aan de Gofundme campagne ‘Deel met Suriname‘. Deze campagne is erop gericht om arme mensen in Suriname die hard zijn getroffen door de Corona crisis te helpen.

Toomler heeft laten weten dit initiatief te steunen en zal de volledige winst van de shows doneren. Met een sociale media oproep heeft Roué tot nu toe al €45.000 opgehaald.

De shows waar nu kaarten voor kunnen worden gekocht:

3 juli – De Zaalon, Almere (19:30)

3 juli – De Zaalon, Almere (22:30)

19 juli – Toomler, Amsterdam (17:00)

19 juli – Toomler, Amsterdam (20:00)

26 juli – Toomler, Amsterdam (17:00)

26 juli – Toomler, Amsterdam (20:00)

2 aug – Toomler, Amsterdam (17:00)

2 aug – Toomler, Amsterdam (20:00)

Tickets zijn verkrijgbaar via www.roueverveer.nl